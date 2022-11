Black Mirrors en session exclusive pour Classic 21

Ce lundi 7 novembre dès 14h dans Lunch Around the Clock, Marie-Amélie Mastin recevra le groupe belge dans notre studio pour découvrir en live son 2e album Tomorrow Will Be Without Us, sorti ce 4 novembre.

Le groupe bruxellois, emmené par sa phénoménale chanteuse Marcella Di Troia, nous livre ici un diamant rock inspiré par les années 90 et d’un niveau qui n’a plus été atteint depuis bien longtemps dans le genre. Pour ce deuxième album, Black Mirrors a collaboré avec Alain Johannes, le producteur célébré pour son travail avec Arctic Monkeys, Queens Of The Stone Age, Eagles Of Death Metal, No Doubt, etc.

Black Mirrors présentera d’ailleurs son album ce 18 novembre à l’Orangerie du Botanique, un concert avec Classic 21.