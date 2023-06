Black Mirrors en backstage, Nergal de Behemoth en interview et l'actu de ce 2e jour au Graspop!

On reste du côté des voix féminines sur la main stage après la leçon donnée par Marcella Di Troia et Pierre Lateur et leur formation Black Mirrors. Mais on change de continent et de style pour retrouver le groupe 100% féminin ThunderMother. Les quatre nanas ont mis le feu sous le soleil cuisant de ce midi, de quoi mettre en forme le public présent pour cette deuxième journée.

Comme elles aiment le dire elles-mêmes : " Thundermother don’t just play rock’n’roll. Thundermother are rock’n’roll ! "

En cours de concert, un petit clin d’œil a été fait à AC/DC, déjà le deuxième après la cover de " Walk All Over You " par Guns N’Roses hier et certainement pas le dernier de cette édition du Graspop !