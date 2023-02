Black Mirrors dévoile un clip live

Alors que le dernier album, Tomorrow Will Be Without Us, sortait le 18 novembre dernier, Black Mirrors dévoile aujourd’hui la vidéo du titre "Anthropocene".

Tourné lors de la release party au Botanique à laquelle Classic 21 assistait également l’année dernière, le clip d'"Anthropocene" démontre encore l’énergie unique du groupe belge.

Dans un communiqué, Black Mirrors déclare se réjouir de sa communauté fidèle : "Notre release show à Bruxelles était un moment magique ! Nous l’avons immortalisé avec tous nos fans, nos amis et nos familles. Nous voulions partager avec vous toutes les bonnes vibrations et l’énergie de cette soirée incroyable. Avec plus de 600 personnes dans la salle, c’était aussi notre plus gros concert en tête d’affiche jusqu’à présent. Nous sommes tellement heureux et reconnaissants d’avoir célébré notre nouvel album avec un tel public ! C’était une de ces nuits que l’on ne voulait jamais voir se terminer et elle restera dans notre mémoire à jamais !"