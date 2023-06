"Black Mirror", "Silo", "Foundation" : quelques séries à dévorer cet été

C’est une postapocalyptique. 10.000 personnes vivent dans un silo creusé dans la terre. On ne sait pas qui a construit ce silo, il y a plein de règles, il n’y a pas d’ascenseur, les livres ont disparu. Et si vous sortez du silo, vous mourrez. Mais pourquoi, comment ? On n’en sait rien. C’est l’adaptation d’une trilogie littéraire signée Hugh Howey. Le mystère met du temps à nous apparaître, par le biais d’une enquête policière, c’est le véhicule le plus simple et le plus prenant. Excellent casting là aussi, avec Rebecca Ferguson, l’héroïne de "Mission Impossible", le rappeur Common et aussi Tim Robbins. 10 épisodes sur Apple TV + et une saison 2 est déjà annoncée. 8 épisodes ont déjà été diffusés et c’est de la bonne télé.



On passe aux rendez-vous de l’été, avec "Hijack", 7 épisodes à découvrir à partir du 28 juin sur Apple TV +.