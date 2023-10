Black M révèle la véritable histoire de "Sur ma route", ce tube qui a bien failli ne jamais sortir

En parallèle de l’aventure The Voice Kids, Black M poursuit également ses propres projets musicaux. A l’approche de la sortie de son nouvel album, prévue pour le 13 octobre 2023, le coach a évoqué l’origine de l’un de ses plus gros cartons dans la musique : "Sur ma route".

Il y a maintenant plus de 9 ans sortait "Les yeux plus gros que le monde", le premier album solo de Black M, qui allait se vendre à plus de 910.000 exemplaires. Un succès auquel le single "Sur ma route" n’est certainement pas étranger, puisqu’il demeure, encore aujourd’hui, l’un des principaux hits du chanteur. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs à l’occasion de la sortie de son nouvel album, "La légende Black", le coach de The Voice Kids explique pourtant avoir hésité à sortir ce titre.

Très attaché au rap, l’artiste rapporte en effet avoir eu quelques réticences à s’éloigner de son genre de prédilection. "J’étais très fermé, je voulais à tout prix faire le rappeur", confie-t-il.