Black M nous partage la nostalgie du retour de Sexion d’Assaut sur scène

En tournée avec Sexion d’Assaut, Black M était au micro de Romain pour une interview exclusive aux Ardentes sur Tipik.

Après un succès qui n’est plus à prouver, Black M, sort début juillet “On va Yeke” qui atteint plus d’un milion de vues sur YouTube en moins d’une semaine. Ce dernier titre est enregistré avec les chanteuses Amaya et Maysha, finaliste de la saison 10 de The Voice Belgique.

Il nous en dit plus sur le retour de Sexion d’Assaut, son quatrième album solo en préparation et son enthousiasme quant à son nouveau rôle de coach dans The Voice Kids Belgique.