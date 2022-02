Black M : "Il faut que mon équipe dans The Voice Belgique me ressemble"

Black M a aussi révélé les éléments qui le convainquent de buzzer pour une voix.

"J’y vais assez au feeling et j’aime bien les voix atypiques, qui sortent un peu de l’ordinaire" souligne-t-il avant de noter un autre point : si le talent présente une chanson dans son domaine, celui de la musique urbaine, il a des chances de voir le membre de la Sexion d’Assaut se retourner. "Cela me touche plus" indique-t-il.

Le rappeur rassure aussi les talents qui se raccrocheraient fort à la version originale d’une chanson : "tant que c’est bien fait", ce n’est pas un problème pour lui. Par contre, l’interprète de Sur ma route ne se retournera pas s’il ne se sent pas connecté à l’univers du talent :

On est là pour former une team. Et mon équipe il faut qu’elle me ressemble. Je vais donc vraiment sur ce que j’aime dans les goûts (musicaux).

Et l’élément qui assure le coup de cœur chez Black M ? "Ce qui est fort c’est d’avoir un talent qui vient avec la justesse, la voix et quand on se retourne on voit que le talent a le charisme qui va avec. Quand il y a le combo des trois, c’est dingue" s’enthousiasme le rappeur français.