Black M et Sekina secouent le plateau sur "Ma Direction" lors de la finale de The Voice Belgique

Pour cette grande finale, les coachs ont décidé de prendre place sur scène aux côtés de leurs finalistes. Une occasion en or pour Black M et sa finaliste, Sekina, de mettre le feu au studio avec un mashup inattendu de Michael Jackson et Sexion D’assaut ! Connue pour sa créativité, la finaliste de Black M n’a pas hésité à rajouter sa touche pour se démarquer et faire de leur duo la performance de la soirée !