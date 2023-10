Black M, coach dans la saison 2 de The Voice Kids : "Les enfants sont très courageux"

Black M était l’invité du 8/9 pour la troisième émission de The Voice Kids diffusée ce mardi 3 octobre à 20h15 sur la Une.

Après les grands l’an dernier, Black M coache les plus jeunes cette année pour la saison 2 de The Voice Kids. Si l’objectif et sa façon de travailler sont les mêmes, il essaie d’appréhender ce nouveau défi d’une autre manière.

"On cherche la même chose, tout se passe au niveau de la voix. Mais l’approche est différente puisque c’est des enfants. Ils sont plus sensibles, ou du moins ils le cachent moins, ils sont plus directs", explique-t-il. "Si une voix me parle je vais y aller, mais ce qui est plus difficile c’est peut-être le jugement de la personne en face."

L’enfant absorbe beaucoup plus que l’adulte. Il nous voit comme des grands frères, ou parfois même comme des parents, donc il faut faire attention à ce qu’on dit.

S’il aime travailler avec les enfants, il n’aurait en revanche pas pu être à leur place au même âge : "je ne sais pas si j’aurais accepté de me faire juger", avoue-t-il. "À cet âge-là, je ne pense pas. J’étais renfermé sur moi-même et je ne voulais pas du regard des gens. Eux, ils sont très courageux."

