Black Lives : Un grand concert contre le racisme au Botanique

Le collectif "Black Lives - from Generation to Generation" doit son existence à la Bruxelloise Stefany Calembert. Née dans une famille de mélomanes, biberonnée au jazz, éveillée dès le plus jeune âge aux meilleurs disques soul-funk, cette dernière voit sa vie basculer, en 2004, à la suite d’un grave accident de la route. Durant sa convalescence, la musique lui offre matière à réflexion et de quoi remonter la pente de la meilleure des façons. À sa sortie de l’hôpital, déterminée à se lancer dans la gestion et l‘organisation de concerts, elle crée la maison de production Jammin‘colorS. Depuis 2005, Stefany Calembert a organisé plus de 1500 concerts à travers le monde et sorti dix albums sur son label. Le disque "Black Lives - from Generation to Generation" vient ainsi de sortir sur sa structure. "Avec ce projet, l‘objectif est de donner une voix aux vies noires et d‘écouter ce qu‘elles ont à dire en 2022", explique-t-elle via un communiqué de presse. "Même celles et ceux qui ne sont pas racistes se sentent souvent mal à l‘aise pour discuter de la question… En tant que personne blanche, je voulais faire ce projet pour ouvrir un dialogue sur ce problème mondial. Trop souvent, la communauté noire est livrée à elle­-même, mais nous devons, toutes et tous, prendre conscience de la réalité quotidienne du racisme et de la douleur qu‘il inflige."