Black Lives - from Generation to Generation, un album à dimension internationale pour lutter contre le racisme systémique

25 musiciens issus des Etats-Unis, des Caraïbes et de l'Afrique composent un morceau pour dénoncer le racisme systémique dans le monde:

Cheick Tidiane Seck - Immanuel Wilkins - David Gilmore - Marque Gilmore - Sharrif Simmons - Stephanie McKay - Andy Milne - Kokayi - Sonny Troupé - Reggie Washington - Alicia Hall Moran - DJ Grazzhoppa - Adam Falcon - Jeremy Pelt - Grégory Privat - Marcus Strickland - E.J. Strickland - Oliver Lake - Jacques Schwarz-Bart - Gene Lake - Tutu Puoane - Yul - Marvin Sewell - Jean-Paul Bourelly - Terence “Sub Z“ Nicholson

Ces 25 artistes aux nombreuses influences musicales - Musique africaine, Hip-Hop, Jazz, Funk, Rock, Fusion, Rap, Jungle, Nu-jazz, Soul, Blues, Caribbean jazz, Opera, Classical music, Poésie - font partie de différentes générations mais ont le même message à faire passer. Chaque participant à ce projet possède son expérience et apporte sa pierre à l'édifice.

Ce projet réunit donc plus de 60 musiciens incluant même une chorale du Mali composée de jeunes filles agées de 7 à 13 ans ou encore des parents & enfants réunis ou des couples dans la vie comme dans la musique.

“Black Lives - from Generation to Generation“, c'est le projet qui passe un message fort et qui traduit cette nécessité de continuer à se battre en autre contre ce fléau qu'est le racisme !

On peut d'ailleurs se réjouir que 15 musiciens issus de ce projet seront réunis sur la scène du BOTANIQUE le Jeudi 10 novembre 2022 pour un concert exceptionnel ... même historique !

Tu trouveras plus d'informations à propos de ce concert en cliquant ICI et sache que TARMAC aura la chance de t'offrir tes places ou en tout cas aux plus chanceux dans le prochains jours ... Stay Connected !

Music is a solid freedom. It is vital. It unites us.