Black Keys : remportez le nouvel album !

Patrick Carney expliquait récemment que le groupe se sentait à nouveau "en pleine forme".

Cela fait 20 ans que ce duo composé du guitariste Dan Auerback et du batteur Patrick Carney, applique une formule blues-rock efficace avec succès. Ayant remporté cinq Grammy Awars entre 2011 et 2013, le duo n’a cessé de continuer cette incroyable ascension musicale qui a en fait l’une des grandes formations de l’histoire du rock.

Agés tous les deux de 42 ans, les membres des Black Keys, ont envie de renouveau. C’est pourquoi ils se sont séparés de leur ancien manager John Peets, et viennent de signer un nouveau contrat avec Steve Moir et Irving Azoff, ce dernier ayant travaillé pour des grands noms tels que Van Halen et No Doubt.

Dropout Boogie est aussi le premier album des Black Keys à proposer de multiples contributeurs extérieurs pour l’écriture des titres qui le composeront.

Par exemple, le titre "Wild Child", single principal de l’album sorti le mois dernier, a été coécrit par Auerbach, Carney ainsi que leur ami de longue date Greg Cartwright et Angelo Petraglia, connu notamment comme coauteur pour Kings of Leon.