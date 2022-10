Black Keys et The Arcs : Dan Auerbach ex-capitaine de soccer et boxeur !

Mais le sport reste chevillé au corps de Dan Auerbach puisqu’en 2015, alors qu’il fait un break des Black Keys, il fonde un autre groupe, The Arcs, qui va être très influencé par un autre sport la Boxe. Auerbach a un cousin qui est boxeur et décide de s’y mettre également. Pendant ses séjours chez son cousin, il découvre un artiste graphique qui dessine des boxeurs de façon décalée et il commence à imaginer des histoires pour les chansons de The Arcs. Il tournera une vidéo pour la chanson ''Put a flower in your pocket'' sur le premier album du groupe.