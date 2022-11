"Black Hole Sun" de Soundgarden : le clip qui faisait flipper Cathy Immelen !

C'est notre spécialiste ciné qui vient aujourd'hui s'asseoir dans le fauteuil de Fanny Gillard dans notre rubrique Review. Cathy Immelen nous parle d'un clip dont elle ne parvenait pas à regarder les images au départ et qui a ensuite fini par la fasciner, celui de "Black Hole Sun", le titre culte de Soundgarden, sorti en 1994 sur l'album Superunknown.

Cathy a redécouvert ce titre via la saison 3 d'une de ses séries préférées, For all mankind.

Près de 30 ans après, le clip de Soundgarden a marqué toute une génération et est devenu emblématique pour le rock alternatif des années 90, un mélange de grunge et de psychédélique...