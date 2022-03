Black history : Otis Kwame Kye Quaicoe rend justice au cowboy noir chez Almine Rech

"Les rues nous ont élevés, les chevaux nous ont sauvés"

Les très médiatisés Compton Cowboys sont un groupe d’amis passés par le Compton Junior Posse, un programme parascolaire destiné aux 8 à 18 ans, pour apprendre la responsabilité à travers l’équitation et l’entretien d’un cheval. Et éloigner les jeunes de la culture des gangs et du trafic de drogue de Compton, connue pour avoir la plus haute criminalité des États-Unis dans les années 90 et berceau de Dr.Dre et du gangsta rap. Les Compton Cowboys qui s'attachent à lutter contre le stéréotypes raciaux, s'intègrent dans les circuits de rodéo et participent aux compétitions. A Portland, Otis Kwame Kye Quaicoe découvre les photos de Ivan McClellan et débute une collaboration avec le photographe pour cette série Black Rodeo: Cowboys of the 21st Century