Black Friday : pourquoi beaucoup de petits commerces n’y participent pas ?

Pour ces indépendants, les raisons sont essentiellement économiques.

"On a des charges, on a des frais, on doit absolument couvrir un peu toutes ces charges-là en gardant des marges raisonnables. Et en ayant déjà les deux mois de soldes prévues en janvier et en juillet, c’est difficile, mais ça reste suffisant pour nous, non seulement pour écouler les stocks et en plus pour continuer à payer toutes les charges, il faut rester sur des prix pleins", relève Christophe Pirlot, patron de la maroquinerie Pirlot.

"Il y a une augmentation du prix des matières premières, des coûts de transport. En plus, moi, je travaille avec beaucoup de marques anglaises, donc il y a déjà eu le Brexit un peu avant. Donc déjà comme ça, c’est plus compliqué qu’auparavant, parce que nos marges ont fortement diminué alors que les coûts augmentent", précise Murielle Lenglez, gérante de la boutique "Un p’tit coin de parapluie".

On préfère garder vraiment la période de janvier et juillet, périodes de soldes.

Céline Marchal, responsable de EXPO Boutique, confie que "quand on est indépendant et qu’on fait le bon prix toute l’année, c’est compliqué, même si ce n’est que pour un week-end, de faire des ristournes allant de -30, -40,-50%. Et ensuite, on préfère garder vraiment la période de janvier et juillet, périodes de soldes. Je pense que nos clients s’y retrouvent aussi."