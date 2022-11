Black Friday : et si vous recycliez vos vêtements au lieu d'en acheter ?

Si le Black Friday donne initialement le coup d'envoi de la période des achats des fêtes de fin d'année, il se révèle également être un jour entièrement dédié à la consommation. Un événement qui, face à l'urgence climatique, fait de moins en moins l'unanimité auprès des acteurs engagés pour une mode plus durable. C'est d'ailleurs une véritable résistance qui s'est formée ces dernières années à coups de Green Friday, Giving Tuesday, Artisans Friday et autres initiatives destinées à sensibiliser le public au fléau de la surconsommation, et davantage encore aux solutions destinées à l'endiguer.

Nul doute que les actions seront encore plus nombreuses cette année pour encourager les consommateurs à se tourner vers la seconde main, la location et la réparation de vêtements ou, pourquoi pas, à faire un achat utile et au prix juste dont une partie du prix sera reversée à une association. Et puis, il y a la question de la gestion des déchets, et donc du recyclage, une problématique de taille à l'heure où des montagnes de rebuts de la mode s'accumulent aux quatre coins du monde, plus particulièrement sur le continent africain.