Black Friday : associations et marques s’unissent pour lutter contre l’hyperconsommation.

Pour ou contre le Black Friday ? Telle est la question à l’approche de cette journée dédiée à la consommation et plus encore aux "bonnes affaires", comme le martèlent les offres promotionnelles qui s’accumulent dans nos messageries. Tout droit venu des Etats-Unis et du Canada, le Black Friday donnait initialement le coup d’envoi des achats de Noël mais il s’est transformé au fil des années en une course effrénée aux rabais. Orchestré tous les ans le vendredi suivant Thanksgiving, il précède désormais le Cyber Monday qui est, lui, consacré aux offres promotionnelles en ligne. Il faut suivre.

Reste que depuis plusieurs années, et notamment la pandémie de Covid-19, cette journée est remise en question par de nombreux acteurs de différents secteurs, dont la mode, qui regrettent cet appel à (sur) consommer. Pour tenter de sensibiliser le plus grand nombre à la sobriété, à savoir acheter le moins possible pour réduire l’impact de toute une industrie sur la planète, la résistance s’organise en France à coups d’initiatives green. Du simple atelier de réparation aux opérations de collecte en passant par des actions de mobilisation, les initiatives anti-Black Friday se font de plus en plus nombreuses et originales pour tenter d’enrayer cette spirale de surconsommation.