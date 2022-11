"Black free day" ce vendredi, dans le centre de Bruxelles

Une grande donnerie a eu lieu aujourd’hui rue de l’Evêque, au rez-de-chaussée du Centre Monnaie. Plus de 750 objets étaient à donner : du matériel de bureau mais aussi des sèche-mains, des lavabos… C’est une initiative des nouveaux propriétaires des lieux, deux importants promoteurs immobiliers, Whitewood et Immobel. Alertées par les réseaux sociaux ou attirées par les affiches, plusieurs centaines de personnes se sont pressées sur place pour profiter de cette aubaine.

Difficile d’estimer précisément le nombre de personnes qui y ont participé mais ils devaient être "entre 300 et 500" selon un des agents de sécurité chargés d’encadrer la distribution. Sur place, nous avons croisé un artiste, en train de récupérer des parois qui séparent des urinoirs, des sèche-mains… Des objets qui lui serviront à créer de nouvelles sculptures. Mais aussi une maman, heureuse de trouver des stores en bon état pour équiper la chambre de ses enfants ou encore une jeune architecte investie dans la récupération de matériaux pour réaliser des travaux de rénovation ou d’isolation.

Les organisateurs ont été surpris par l’affluence. La quasi-totalité des biens a été distribuée en deux heures alors que l'évènement était prévu de 10h à 16h, ce vendredi. Cette donnerie surprise était organisée par deux promoteurs immobiliers, la société d’investissement et de développement Withewood et Immobel, l’un de plus grand développeur immobilier belge, propriétaires du Centre Monnaie. C’est un imposant immeuble de bureaux en forme de croix qui abritait le principal siège de l’administration de la Ville de Bruxelles et de bpost, place de Brouckère.

Les promoteurs veulent transformer ce bâtiment pour y créer un complexe associant des bureaux et du résidentiel (appart'hôtels et hôtel(s)), ainsi qu’une promenade verte allant du boulevard Anspach à la place de la Monnaie. Dans l’attente d’un permis d’urbanisme (espéré pour le début de l’année 2023), les promoteurs vident les lieux afin de pouvoir lancer de premiers travaux de désamiantage, ce permis ayant déjà été obtenu. Cette phase du chantier devrait prendre de six mois à un an.

C’est dans ce contexte qu’est né ce projet de donnerie, une première. Valérie Vermandel, chef de développement chez Whitewood :

On s’est rendu compte en faisant nos projets de rénovation qu’il y a pas mal de choses qu’on sait réutiliser ou vendre en seconde main, comme les pierres bleues, les entrepreneurs qui récupèrent le parquet, etc. […] Mais il y avait toujours des choses qui restaient. Et là on s’est dit, on a deux choix, où on les jette ou on essaie de faire une donnerie et on voit ce que les gens prennent, si ça fonctionne.

C’est donc une première expérience qui pourrait se répéter puisqu’elle s’est avérée positive. Ce matin, c’est l’ancien matériel du personnel de bpost qui a été donné. Celui utilisé par les fonctionnaires de la Ville pourrait aussi faire l’objet d’une donnerie après leur déménagement, selon Valérie Vermandel "probablement au début de l’année prochaine".

Ce matin, une partie des dons étaient réservée aux organisations ayant manifesté leur intérêt auprès des organisateurs. Sur place avec sa camionnette, Fatima qui vient de fonder son association :

C’est une association pour les mères monoparentales. Comme nous avons moins d’un an d’existence, nous n’avons pas encore de meubles, etc. On m’a transmis l’info par Instagram et je me suis dit que c’était une occasion en or parce que commencer à zéro, c’est vraiment énormément d’argent. C’est chouette d’être dans la récup'.

Hasard du calendrier (ou presque), l’opération fait un pied de nez au black friday, en misant sur le recyclage plutôt que sur l'hyper consommation.