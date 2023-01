Black Eyed Peas : Will.i.am réagit face au scandale du brassard LGBTQ+ en Pologne

Pour le réveillon du Nouvel An, les Black Eyed Peas sont allés chanter en Pologne en portant un brassard LGBT. Le pays étant très conservateur, leur geste est très mal passé surtout auprès des politiciens. Will.i.am a souhaité réagir sur les réseaux sociaux.

Le concert était retransmis en direct sur la chaîne publique polonaise TVP devant à peu près 8,3 millions de téléspectateurs. Will.i.am en a profité pour remercier les Polonais "au cœur et à l’esprit ouvert" et il a également dédié le tube "Where is the love" à la communauté LGBTQ+ et aux victimes de racisme et d’antisémitisme. Suite à cette prestation, les conservateurs ont virulemment réagi sur Twitter.

Le vice-ministre de l’agriculture et du développement rural, Janusz Kowalski, a écrit : "De l’homopropagande sur TVP pour 1 million de dollars. […] Honte". Un mécontentement également partagé par Marcin Warchol, le député du parti PiS, conservateur et eurosceptique, qui fait partie de l’alliance actuellement au pouvoir à Varsovie.