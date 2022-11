Black Crowes: un fan insistant sorti de scène par le guitariste Rich Robinson

Les Black Crowes ont annoncé en avril dernier quelques " nouveaux titres ". Il s’agit en fait de reprises de chansons datant de 1972.

Il y en a six dont le premier était est une relecture de " Papa was a Rolling Stone " des Temptations.

Les frères Robinson essaient par ailleurs de toujours d’enregistrer un véritable nouvel album, qui serait le successeur de Croweology, sorti voilà 12 ans. Chris Robinson a confié au magazine Rolling Stone que "des parties de 15 à 20 titres étaient déjà en boîte. De plus, c’était idéal de se retrouver pour enregistrer quelques reprises pour commencer, car cela nous mettait moins la pression que de devoir bosser sur un disque entier. "

De son côté, Rich Robinson est bien remis de son Covid et a aussi participé activement à l’enregistrement.

Cet été, Kim Thayil, le guitariste de Soundgarden a rejoint les frères des Black Crowes lors de leur passage dans la région de Seattle.

Le guitariste de R.E.M., Peter Buck, les a aussi rejoints lors des rappels au Chateau Ste. Michelle Winery Amphitheatre à Woodinville dans l’État de Washington. Il a tout d’abord repris le classique de R.E.M., "The One I Love" pour ensuite être rejoint par Kim Thayill et reprendre "Rock and Roll" du Velvet Underground.