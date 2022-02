Black Country, New Road : « On aurait presque envie que ce nouvel album soit notre premier »

Pièce maîtresse de l’album, Bread Song en ébranlera plus d’un. "OK but I just woke up and you already don’t care", la voix plaintive et tremblante d’Isaac Wood se mêle au vrombissement maîtrisé des cuivres et des cordes. Plus acoustique, cet album laisse également une place de choix au piano et au violon : "May est la meilleure pianiste classique que j’ai jamais rencontrée et on n’utilisait pas assez son talent. On avait juste un petit synthé sur scène. Maintenant qu’on a un vrai clavier sur scène, on s’est dit qu’on pouvait en profiter." se réjouit Tyler (bassiste).

L’album atteint son paroxysme avec Basketball Shoes, un final époustouflant de 12 minutes que les fans attendaient depuis un moment. "C’est le plus vieux morceau présent sur l’album. On le joue depuis des années" explique Tyler. Les plus attentifs auront remarqué que le thème de Basketball Shoes se répète discrètement tout au long de l’album en nous attirant irrémédiablement vers le vacarme assourdissant qui clôture magistralement cet album. “We’re all working on ourselves. And we’re praying that the rest don’t mind how much we’ve changed” entonne Isaac Wood sur cet ultime morceau. Cette phrase résume sans doute bien l’essence de Black Country, New Road, en perpétuelle évolution.

S’il est compliqué d’entrevoir de quoi sera fait l’avenir du groupe, "Ants From Up There" est un album singulier que l’on chérira encore longtemps. Malgré le départ du chanteur Isaac Wood, le groupe a annoncé continuer à écrire le futur de Black Country, New Road. Et il ne fait aucun doute qu'ils sauront rebondir pour nous surprendre à nouveau.