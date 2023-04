Black Box Revelation a démarré sa carrière en 2005. Le duo a déjà sorti 5 albums : 'Set Your Head On Fire', 'Silver Threats', 'Highway Cruiser', et 'Tattooed Smiles' avec des singles à succès comme 'Rattle My Heart', 'My Perception', 'War Horse' et 'Tattooed Smiles'.

Le nouvel album 'Poetic Rivals' a été enregistré à Londres et produit par Andy Savours (Arctic Monkeys, The Killers, Black Country, New Road, My Bloody Valentine).