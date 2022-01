"Blabel": Le masque éco-responsable et local

Justin Lalieux est un designer lassé de créer des objets jetables, il a donc décidé d’imaginer "Blabel", un masque éco-responsable et local fabriqué à partir de matériaux recyclables et recyclés. "Nous avons pensé ce masque pendant 8 mois, nous l’avons imaginé à travers notre vécu durant cette période et conçu pour répondre à l’ensemble des critères nécessaires." explique Justin Lalieux.

L’avantage majeur de ce masque est qu’il peut être lavé et réutilisé. Le designer s’est penché sur les inconvénients connus des autres modèles de masques afin de trouver le design le plus ergonomique et pratique possible. "Le masque Blabel ne génère pas de buée sur les lunettes, n’efface pas le maquillage, s’adapte à la forme du visage et n’entrave pas la parole. Et puis surtout, il ne finira pas dans l’estomac d’un poisson !"

L’entreprise a pris la décision de faire local, la matière première vient directement du tri sélectif de shopping center belges. Le plastique est certifié biocompatible et il est 100% recyclable. Ce critère était essentiel pour le créateur : "Pendant 10 ans, j’ai dessiné pour les autres des objets avec lesquels je n’étais pas toujours en accord. C’était plutôt des consommables, vite usés, vite jetés. J’ai commencé à fantasmer sur l’idée de créer des produits recyclés, pleinement recyclables, durables."

Le designer est en partenariat avec plusieurs autres entreprises qui partagent sa vision pour son projet de masque éco-responsable et local : "J’ai réussi à trouver des collaborateurs qui voulaient prendre le risque de faire des objets allant à contre-courant des business modèles classiques, où le prix et l’éphémère est l’unique préoccupation."

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site internet du designer pour commander ce produit ainsi que ses filtres pour réduire votre impact écologique. Si vous êtes directeur d’entreprise, le designer vous propose même de personnaliser votre masque pour vous et vos employés.