Bla Bla : revoir sa chanson culte du "Cache-cache pub"

En cette journée mondiale contre la publicité pour lutter contre les messages incessants des annonceurs, on remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus particulièrement dans les années 90 avec le "Cache-cache pub" de Bla Bla. Une chanson qui suscitait l’esprit critique des plus jeunes face à la publicité.

Pour l’époque, c’est tout à fait étonnant qu’un personnage d’une émission de télévision encourageait les enfants à se cacher les yeux et se boucher les oreilles lors du passage de la publicité, remarque Hugues Hamelynck qui vous propose cette image d’archive dans Le 6/8.

Cette archive nous rappelle un grand moment de la télé pour les enfants.

Regardez plutôt !