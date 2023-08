Björn Borie, le "petit Flamand" devenu conseiller communal à Bertrix

Il est né en Flandre, mais vient de faire son entrée au conseil communal de Bertrix.

Björn Borie est âgé de 42 ans, il réside à Mortehan et remplace le conseiller Ecolo André Chanteux, qui a présenté sa démission. "Le petit Flamand", sobriquet qu'il a fini par s'attribuer, a la particularité de s'être engagé très tôt dans sa ville natale de Grammont en Flandre-Orientale.

Une enfance tourmentée

Placé par le juge, Björn Borie n'a pas eu une enfance comme les autres. Dès l'âge de cinq ans, il est exposé à la pauvreté et à la violence. "Quand on est enfant, c'est difficile de ne pas avoir de cadeau", confie-t-il. "Je n'ai pas eu d'anniversaire non plus, mais c'est justement ma force !".

Une force dont découle son engagement, sorte de revanche. Alors étudiant en professionnel, il devient président du conseil des élèves de son école avec l'organisation de plusieurs événements. "Un marathon de 24h de cours où les élèves du professionnel pouvaient découvrir le latin et ceux du général pouvaient être cuisiniers".

Le départ vers Bertrix

Presque élu conseiller communal à Grammont à quelques voix près en 2012, Björn décide de changer de vie et de s'installer avec son épouse et ses enfants à Bertrix l'année suivante. Toujours attaché à ses convictions, il s'emploie à faire vivre son village et sa commune en 2018 comme conseiller de CPAS d'abord et désormais comme conseiller communal. "Un Flamand qui s'investit, qui veut aussi dire quelque chose, c'est difficile au début. Mais les Ardennais sont vraiment très joviaux, peut-être aussi têtus comme moi (rires). Je suis tout à fait un Baudet !"