Björk présente la vision des humains du point de vue des animaux dans "Human Behaviour"

Cette semaine dans Review, c'est notre animatrice Dorothée Moermans qui nous parle de son clip préféré de l'inimitable artiste islandaise, Björk.

Elle fait partie des "têtes d'affiches" de la chaîne MTV à l'époque et c'est avec ce clip de "Human Behaviour", plusieurs fois nommé aux Grammys et aux VMA's qu'elle a réellement lancé sa carrière. S'en suivront des vidéos plus réussies les unes que les autres, mais on vous laisse découvrir ci-dessous les coulisses de ce clip unique en son genre réalisé en 1993 par Michel Gondry.