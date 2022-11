Bjork, l’Elfe de la Pop, celle qui creuse…

Au cœur des années 90 éclate à l’international un talent surprenant, Bjork Guomundsdottir. Son nouvel album "Fossora" confirme la longévité de sa carrière exceptionnelle.

Bjork voit le jour un 21 novembre 1965 à Reykjavik. Elle est Islandaise. Élevée par des parents hippies, elle entre à l’école de musique à 5 ans et y apprend la flûte et le piano. A 11 ans elle enregistre un premier album intitulé sobrement '' Bjork '', il est disque d’or en Islande. A l’adolescence, âge fondateur, elle se passionne pour les grands compositeurs classiques. Ravel, Debussy et Malher sont ses maîtres. Avant d’entamer une carrière solo elle monte des groupes recherchant un son, un style, elle voyage d’abord entre le punk et la pop. Depuis Bjork n’a cessé d’explorer, de surprendre, de se mettre en danger et de mélanger les styles. Elle est une artiste atypique, inclassable et prolifique.