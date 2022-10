BJ Scott vous explique le lien entre Janis Joplin et Bessie Smith

Besse Smith était considérée comme l’impératrice du blues jusqu’à sa mort prématurée dans un accident de voiture en 1937.

Les funérailles de Besse Smith ont suscité une telle affluence que la date des visites a été avancée d’un jour.

On estime que 7 à 10 000 personnes ont assisté à la cérémonie du 4 octobre. En revanche, très peu étaient présentes à l’enterrement qui suivit.

Ni le mari de Besse Smith ni aucun membre de sa famille n’ont jamais marqué sa tombe d’une pierre tombale.

A chaque fois, l’argent collecté pour la pierre était empoché par le mari de Smith.

Sa tombe est restée sans nom pendant plus de trois décennies.

Mais le 8 août 1970, Joplin et une femme nommée Juanita Green – qui avait fait le ménage pour Smith lorsqu’elle était enfant – ont payé pour qu’une pierre tombale appropriée soit posée sur la tombe de Smith.

À cette époque, Janis s’était fait un nom célèbre et Juanita avait grandi pour devenir la présidente de la section de Phildelphia de l’organisation de défense des droits des Noirs, la NAACP.

Ces deux femmes formidables ont rectifié une grande erreur historique.

Janis a proclamé que tant qu’elle serait en vie, Besse Smith resterait en vie à travers ses chansons. La pierre tombale porte désormais l’épitaphe "The Greatest Blues Singer in the World Will Never Stop Singing".

Deux mois plus tard, Octobre 4, le jour du 33e anniversaire de l’enterrement de Besse Smith, Janis Joplin perd la vie à la suite d’une overdose accidentelle.

Aujourd’hui, cela fait 52 ans que Joplin est décédée.

Sans aucun doute, elle incarnait l’esprit des grandes femmes et des grands hommes du blues qui l’ont inspirée. Je ne peux m’empêcher de penser que, si elle avait vécu, elle aurait enregistré un album hommage à ses héroïnes.

Mais maintenant, c’est à nous de continuer à les faire chanter.