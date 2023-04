BJ Scott, Typh Barrow & Catherine Graindorge reprennent "I Can’t Make You Love Me" de Bonnie Raitt

Les trois artistes ont choisi de revisiter ce très beau titre de Bonnie Raitt.

Avec des invités féminines au grand talent comme Typh Barrow, Aucklane, Charles, Marcella Di Troia, Catherine Graindorge et BJ Scott, le tout premier Ladies Café a ravi les spectateurs présents dans le grand studio de Classic 21 ! Entre les sessions live des artistes, Delphine les a interviewé sur scène à propos de leurs inspirations, de l’émancipation à travers la musique, de la différence entre rock masculin et féminin, etc.

Découvrez toutes les vidéos de l’émission, les photos, ainsi que le podcast complet dans cet article.

Rappelons également que Typh Barrow sera en concert ce vendredi 28 avril à Forest National avec Classic 21.