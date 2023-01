BJ Scott se penche sur la Beer Can Appreciation Day (Journée Nationale de La Bière en Canette)

L’histoire débute en 1935, quand une brasserie du New Jersey (Gottfried Krueger Brewing Co.) décide de tester la commercialisation de bières en canettes. Ils décident de lancer cette opération risquée en Virginie, aussi loin que possible du marché d’origine de la maison mère. Le résultat est sans appel : si les brasseries ont du mal à rejoindre le mouvement, les consommateurs, eux, adorent ! La brasserie Schlitz, une des plus grosses des USA, mettra ses bières en canettes avant la fin de l’année 1935, rapidement suivie par d’autres.

Plusieurs formes ont été essayées mais c’est la version cylindrique, à sommet et à fond plat, qui a été retenue. Mais, avec la commercialisation des canettes de bière à couvercle plat, il fallait un dispositif pour percer les couvercles. Alors, les ouvre-bouteilles “décapsuleurs” dites clé d’église, ont été modifiés pour cette nouvelle invention : fabriquée à partir d’une seule pièce de métal, avec une extrémité pour ouvrir les bouteilles, l’autre extrémité est pointue pour percer les canettes. Elle a été conçue pour l’American Can Company, qui représentait sur les emballages les instructions d’utilisation sur les canettes et offrait généralement ces ouvreurs "rapides et faciles" gratuits avec ses canettes de bière.