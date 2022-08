BJ Scott se penche sur l’histoire du fameux Hamburger !

Aujourd’hui, le burger fait l’objet de menus gastronomiques, avec la réinvention constante de l’humble original. Les sauces à base de truffe, de foie gras, les combinaisons de salades, de fromages et les ajouts fantaisistes au steak lui-même ont fait passer le burger de son statut populaire et abordable à celui de produit de luxe à peine payable. Les versions végétariennes et végétaliennes se font appeler "burgers", mais il s’agit plutôt de croquettes. Les nouvelles versions sans viande créées scientifiquement et produites en masse à partir de produits végétaux à texture molle sont de plus en plus proches de la réalité. Mais, quoi qu’il en soit, le vrai truc commence toujours par une galette de bœuf hachée et du pain. Rien, à mon avis, ne vaut le hamburger américain avec tous les accompagnements : laitue, tomates, cornichons et oignons…, sur un petit pain aux graines de sésame, frites et boisson gazeuse. Le vrai "rêve américain".

Tout comme le rock and roll, the hamburger will never die !