BJ Scott revient sur le succès de New Belgium Brewing, un goût de bières belges en mode USA !

"Quand on est au milieu d’une évolution, on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe.” Jeff Lebesch. En 1988, un couple charmant, Kim Jordan et Jeff Lebesch, fervent brasseurs de bière artisanale, sont partis en voyage. Elle était une assistante sociale et lui électricien. Ils ont fait un tour de Belgique en VTT, en dégustant des bières et en prenant des notes en cours de route. De ce voyage est née l’une des premières et des plus grandes brasseries de style belge de l’histoire des États-Unis.

Lebesch s’est aventuré dans différents bars belges en VTT, interrogeant les barmans et les brasseurs tout en dégustant des bières qu’il n’avait jamais goûtées auparavant. Il remplit son carnet de pensées et d’observations. "Je n’avais aucune idée qu’il pouvait y avoir une telle sophistication", dit Lebesch en découvrant les bières de style belge. "Toutes ces petites choses sont faites juste comme il faut et c’était très important pour la culture (de la bière belge)." Lebesch et Jordan se sont lancés dans la commercialisation en 1991, en lançant ensemble New Belgium Brewing Company dans le sous-sol de leur ancienne maison de Fort Collins.

Lebesch a conçu le système de brassage en utilisant des équipements laitiers récupérés. Le plan initial était de produire 90 caisses par semaine, mais la popularité de Fat Tire a rapidement décollé. ''Ma formation formelle limitée limitait la brasserie", dit Lebesch. "Les gens venaient me voir avec des problèmes et je ne savais pas quoi faire. … Le supérieur doit connaître la réponse." En 1996, ils embauchent Peter Bouckaert, d’origine belge, comme brasseur en chef. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés lors d’une visite de Lebesch dans le plat pays en 1994. Lebesch et Bouckaert ont collaboré étroitement au développement de nombreuses bières New Belgium. Bouckaert a créé l’une des premières bières sures commerciales, appelée La Folie, un style belge que Lebesch n’avait jamais songé à tenter.