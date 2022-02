BJ Scott revient sur le casse-tête des 6 fuseaux horaires aux États-Unis !

La base du calcul est de savoir si l’émission est "en direct devant un public" ou programmée à une heure de grande écoute. Par exemple, une émission enregistrée et diffusée à 20 heures Eastern time à New York, sera diffusée une heure plus tard en heure centrale ou Central Time dans le Mississippi, 2 heures plus tard en heure de montagne, Mountain Time dans le Colorado et 3 heures plus tard en Californie en Pacific Time. Toutes auront lieu à 20 heures, heure locale. Simple ? Bien, non !