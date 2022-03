BJ Scott revient sur le 50e anniversaire de la sortie du film légendaire de Francis Ford Coppola, ''Le Parrain''

Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton et Brando ont propulsé ''La Parrain'' vers un succès record au box-office, ainsi que vers trois Oscars, pour le meilleur acteur, le meilleur film et le meilleur scénario adapté.

Le film a été remis à neuf et est réédité en son Dolby sur écrans géants pour fêter ses 50 ans. Il reste à ce jour l’un des films de gangsters les plus cités et sert de référence ultime pour les films et séries modernes sur la mafia tels que ''Good Fellows'', ''The Sopranos''…

Al Pacino a failli perdre son emploi. Sa façon lente et méthodique de construire le personnage de Michael, le plus jeune fils de Corleone, a déplu à son réalisateur. Marlon Brandon a reconnu le brio de jeune acteur et l’a sauvé du licenciement par Coppola dans un accès de : " il part, je pars… ". Coppola a capitulé et peu à peu, il s’est rendu compte que Pacino était vraiment brillant et a ensuite tourné la suite du film, ''Le Parrain II''.

La bande-son a été bien accueillie par les critiques musicaux. La partition du compositeur, Nino Rota, était un compositeur, pianiste, chef d’orchestre et universitaire italien, surtout connu pour ses musiques de films, notamment pour les films de Federico Fellini et Luchino Visconti. Il a remporté le Grammy Award de la meilleure musique originale pour un film ou une émission de télévision lors de la 15e édition des Grammy Awards pour son travail sur ''The Godfather''.