BJ Scott revient sur la success-story de ''Rocky'' signée Sylvester Stallone

Réalisé par John G. Avildsen et tourné en 28 jours avec un budget d’un million de dollars, ''Rocky'' a divisé la critique entre les éloges et les critiques, mais il est devenu le succès inattendu de l’année, faisant de Sylvester Stallone – qui a touché 10% des recettes – un homme riche et une véritable star. Il s’agit du premier long métrage à utiliser le Steadicam, employé principalement dans les scènes de combat et les scènes où Rocky court dans Philadelphie pendant son entraînement. L’invention pionnière de Garrett Brown a permis de stabiliser la caméra en mouvement pour créer un plan fluide et régulier. Aux Oscars de 1977, ''Rocky'' a été nommé dans pas moins de 10 catégories, dont celles du meilleur acteur et du meilleur scénario original, et a remporté trois Oscars : Meilleur réalisateur, meilleur film et meilleur montage.

Budget : $1,000,000

Gains USA : $117,235,147

Au niveau mondial : $225,000,000