BJ Scott revient sur la Seattle Culture : Coffee and Grunge

Bien que les meilleures années financières de Seattle aient été basées sur les usines qui construisaient les avions Boeing, après la chute de cette industrie et les pertes massives d’emplois en 1971, "Seattle et la région de Puget Sound – où la plupart des gens étaient employés – sont devenues une zone sinistrée ; et à l’échelle de l’État de Washington, le chômage a atteint 14%, le taux le plus élevé du pays. Mais la dernière partie de la décennie voit les débuts de l’engouement pour "Seattle comme ville la plus vivable".

Le magazine "People" a présenté la vie agréable d’un architecte de Seattle, avec des photos d’excursions le week-end au marché de Pike Place. Le magazine "Fortune" a fait sa couverture sur l’industrie de papier Weyerhaeuser. On peut considérer que ce type de promotion haut de gamme a aidé la ville à conserver un certain attrait et a contribué à la résurgence de son économie dévastée.