BJ Scott revient sur la grand-messe du Super Bowl Sunday, ses pubs et le spectacle de la mi-temps !

Plus de 100 millions de personnes regardent le grand match, mais pas seulement pour le football. Tous les regards sont également tournés vers les publicités du Super Bowl Sunday. Alors, comment l’événement sportif le plus attendu des États-Unis est-il devenu le spot de 30 secondes le plus recherché à la télévision ? Voici un aperçu de l’histoire des publicités du Super Bowl.

Qualité de la cinématographie, humour obscur, concepts surréalistes, contrastes de couleurs vibrants, camées de célébrités – ce ne sont là que quelques-unes des facettes qui poussent les yeux des téléspectateurs vers la télévision un dimanche par an. Les publicités disséminées dans le jeu sont devenues un phénomène culturel à part entière, et une expérience visuelle conçue pour devenir virale avant même l’arrivée d’Internet. Elles ont permis de présenter en avant-première des produits majeurs (voir l’ordinateur Macintosh d’Apple en 1984), de susciter des controverses (Ram utilisant un sermon du Dr Martin Luther King Jr. pour vendre des camions en 2018) et de créer des icônes commerciales déterminantes (les Clydesdales de Budweiser, depuis les années 1990).