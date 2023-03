BJ Scott revient sur la fête des chips, un des plus populaires snacks aux USA

Mais pourquoi cette folie de chips ? Une récente étude a montré que les participants associaient le bruit d’un craquement fort à la fraîcheur de l’aliment, ce qui le rendait plus désirable. Une autre série d’études publiée a montré que les participants étaient plus enclins à consommer davantage de chips si le sachet était étiqueté comme "croustillant" et qu’ils mangeaient plus de chips lorsqu’ils pouvaient entendre le son du croustillant que lorsqu’ils portaient des écouteurs et que le son était bloqué. Les chips ont été perçues comme étant à la fois plus croustillantes et plus fraîches lorsque le niveau sonore global était augmenté ou lorsque seuls les sons de haute fréquence (dans la gamme de 2 kHz-20 kHz) étaient amplifiés de manière sélective.