BJ Scott revient sur l’invention de la grande roue (The Ferris Wheel)

La première grande roue a été conçue et construite par George Washington Gale Ferris, Jr. pour l’Exposition universelle de 1893 à Chicago.

Les organisateurs de la foire de Chicago voulaient un objet capable de rivaliser avec la tour Eiffel. Gustave Eiffel avait construit la tour pour l’exposition universelle de Paris de 1889, qui célébrait le 100e anniversaire de la Révolution française.

George W. Ferris est un constructeur de ponts de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il avait compris le besoin croissant d’acier de construction dans une Amérique en pleine croissance.

Avec une hauteur de 264 pieds, c’était la plus grande attraction lorsqu’elle a été ouverte au public le 21 juin 1893.

Il y avait 36 voitures, chacune équipée de 40 coupoles tournantes (de la taille d’un autobus) et pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes, soit une capacité totale de 2.160 visiteurs. La roue transportait quelque 38.000 passagers par jour et mettait 20 minutes pour effectuer deux tours, pour lesquelles le détenteur du billet payait 50 cents. Elle a rapporté 726.805,50 dollars pendant l’Exposition universelle.

Sa construction a coûté 300.000 dollars.

Depuis la grande roue originale de Chicago de 1893, qui mesurait 264 pieds, il y a eu neuf grandes roues les plus hautes du monde.

Le record actuel est détenu par le High Roller de 550 pieds de Las Vegas, qui a ouvert ses portes au public en mars 2014.

Elle mesure 550 pieds de haut, soit 107 pieds de plus que le London Eye. Contrairement à la Grande Roue originale, chacune des 28 cabines mesure 225 pieds carrés et pèse environ 44.000 livres. Les cabines sont équipées de 8 télévisions à écran plat et d’une station d’accueil pour iPod. Le High Roller est éclairé par 2000 diodes électroluminescentes qui offrent de multiples options d’éclairage.

Vous cherchez une destination de mariage spéciale pour la Saint-Valentin ? Vous pouvez réserver une cabine VIP sur le High Roller et organiser le mariage de vos rêves !

D’autres grandes roues sont le Singapore Flyer à Singapour, l’Étoile de Nanchang en Chine et le London Eye au Royaume-Uni.

Mais ce sont les modèles plus petits et plus compacts qui continuent d’enchanter les jeunes et les moins jeunes dans les petites foires communautaires. Aucune fête foraine n’a lieu sans l’un d’entre eux.

Ils ont également inspiré de nombreuses scènes de films. L’emblématique East Of Eden avec James Dean, Orsen Wells dans Le troisième homme, Elvis Presley dans Roustabout, 1941 de Spielberg et, plus récemment, la célèbre "demande en mariage" entre Elvis et le colonel Parker dans le biopic 'Elvis'…