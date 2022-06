BJ Scott revient sur l'histoire macabre du festival "Frozen Dead Guy Days"

À un moment donné, Trygve a été rejoint par sa mère, Aud, dans le Colorado et a commencé à construire une maison à l’épreuve des catastrophes en 1993. La maison grise, qui ressemblait à un château, devait être à l’épreuve des bombes, des tremblements de terre, des incendies et des inondations. Bauge avait l’espoir d’y construire une installation de stockage cryogénique appropriée. Sa mère Aud a vendu la maison de son père en Norvège pour l’aider à financer son projet, mais celui-ci n’a jamais abouti.

Mais il a eu son premier et unique client, un certain Al Campbell de Chicago, qui a payé Bauge pour garder son corps après sa mort. Les corps en suspension cryogénique sont normalement conservés à une température de moins 320 degrés, mais Morstoel et Campbell ont été maintenus à une température douce de moins 109 degrés.

Trygve a ensuite été expulsé pour avoir dépassé la durée de son permis de séjour, et a confié cette tâche à Aud, sa mère (la fille de Bredo). Elle a conservé le corps de son père cryogénisé dans la cabane derrière sa maison. En 1995, elle a été expulsée parce qu’elle vivait sans électricité ni plomberie. Craignant que les corps gelés ne fondent, elle a demandé au journal local de plaider sa cause auprès de la mairie. Lorsque le journaliste a informé le greffier de la ville de la demande d’Aud, l’enfer s’est déchaîné. Le maire, la police et la presse se sont précipités sur la propriété, gyrophares allumés. Le hangar a été ouvert, et les corps sur la glace ont été découverts. En 24 heures, la nouvelle est devenue un événement international avec des journalistes du monde entier arrivant à Nederland.

Une réunion d’urgence de la ville a été organisée et une ordonnance a été adoptée, stipulant qu’il est illégal de détenir "la totalité ou une partie de la personne, du corps ou de la carcasse d’un être humain ou d’un animal ou d’une autre espèce biologique qui n’est pas vivant sur sa propriété". Lorsque les citoyens de Nederland ont entendu parler de la détresse de la famille Bauge, ils se sont rangés du côté de Tryve et Aud, ils ont utilisé cette nouvelle excentrique comme une attraction pour les touristes.