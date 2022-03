BJ Scott revient sur l’histoire des poupées mannequins, de Bild Lilli au succès de Barbie

L’histoire de Barbie commence avec Ruth Handler, une femme d’affaires américaine qui a cofondé la société de jouets Mattel avec son mari, Elliott. En regardant sa fille préadolescente, Barbara, jouer des histoires avec ses poupées en papier, Ruth s’est demandé pourquoi il n’existait pas de poupée plus adulte pour les enfants qui avaient dépassé les poupées et les histoires à dormir debout. Handler a créé Barbie avec l’intention d’avoir une poupée féminine en 3D qui pourrait être coiffée et habillée comme une poupée de papier.

Alors qu’elle était en vacances en Suisse, Ruth découvrit dans la vitrine d’un magasin une poupée sex-symbol aux formes généreuses, Bild Lilli, basée sur un personnage de dessin animé créé pour le tabloïd allemand Bild. Ruth a immédiatement compris le potentiel commercial de la poupée et en a ramené plusieurs aux États-Unis. Elle s’appelait Bild-Lilli, mais elle n’était pas destinée aux enfants.

La poupée était plutôt modelée d’après un personnage de bande dessinée populaire du tabloïd allemand Bild. Lilli était un sex-symbol créé par Reinhard Beuthein. Célibataire et plus que prête à s’engager dans une relation amoureuse, Lilli était dessinée avec un corps comiquement exagéré, avec une poitrine disproportionnée. Le personnage est souvent représenté en tenue légère et donne des répliques vives et séduisantes aux hommes qui aux hommes qui le suit en bavant. La poupée a prouvé que le rêve était possible, après tout. Handler a décidé de réinventer cette caricature pornographique en tant que la fille ''model'' américaine.