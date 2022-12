BJ Scott revient sur "Christmas (Baby Please Come Home)" un standard de Noël

"Christmas (Baby Please Come Home)" est une chanson pop initialement chantée par Darlene Love et incluse dans l’album de compilation saisonnier de 1963, ''A Christmas Gift for You'' de Phil Spector.

À sa sortie, la chanson n’a pas trouvé de succès commercial, mais par la suite, elle est devenue un standard de Noël. Sur l’enregistrement on retrouve comme choristes : Cher et The Blossoms avec Edna la sœur de Darlene. Sonny Bono est aux percussions et il n’y a pas moins de 5 guitaristes. Elle a chanté ce morceau dans l’émission ''The Late Show with David Letterman'' de 1986 à 2014.