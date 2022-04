BJ Scott rend hommage à Pierre Rapsat en compagnie des anciens talents de The Voice Belgique

Le 20 avril 2002, Pierre Rapsat disparaissait. Le chanteur belge aux nombreux succès tels que "Jardin Secret" et "Judy & Cie" a marqué toute une génération d'artistes. Il était l'un des premiers artistes a faire refléter la Belgique à travers le monde. Lors de la demi-finale de la saison 10 de The Voice Belgique, la coach BJ Scott a décidé de lui rendre hommage aux côtés d'anciens talents ayant marqué le concours: Julie Compagnon (saison 1), Florent Brack (saison 4), et Renato (saison 1). Ensemble, l'amie du chanteur et les anciens talents ont livré un vibrant hommage au chanteur disparu sur "Les rêves sont en nous".