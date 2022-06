BJ Scott raconte l’histoire de la société Tabasco

Le sel utilisé pour fabriquer et conserver les piments sur l’île d’Avery provient du dôme à sel lui-même. Non seulement le sel est utilisé dans la purée de poivre, mais du sel est ajouté sur le dessus de chaque baril. Les barils sont munis d’une valve qui libère le dioxyde de carbone des poivrons en fermentation et le fait bouillonner dans le sel. Lorsque la fermentation est terminée, le sel forme un palet de sel gemme dur sur le dessus du tonneau, ce qui aide à sceller la valve.

Les plants de piment de Tabasco peuvent atteindre une hauteur de 1,5 m (60 pouces), bien que des plants plus petits soient plus normaux. Ce sont des plantes très productives, qui produisent de nombreuses gousses de poivre en même temps. Les piments commencent par être verts, puis deviennent vert jaune et mûrissent pour devenir orange vif puis rouge vibrant. Les piments peuvent généralement être cueillis 80 jours après leur germination.