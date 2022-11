BJ Scott présente le Frank Brown Songwriters' Festival

L’Amérique regorge de festivals pour ceux qui créent les chansons que beaucoup ont entendu chanter par de grands artistes comme Elvis Presley, Emmy Lou Harris, Chris Stapleton, Alison Krauss, Johnny Cash, Joe Cocker, Steel Pulse, The Ying Yang Twins et même The Chipmunks… Les temps modernes ont ouvert de nouvelles opportunités aux auteurs et compositeurs de chansons. En dehors des pistes de télévision, de séries et de films ou les dessins animés ; les auteurs voient maintenant leur matériel placé dans des jeux X-box, jeux vidéo tel que PlayStation et autres supports technologiques. Des ateliers éducatifs pour les jeunes écrivains ont lieu dans les écoles et les centres communautaires.

La beauté et le caractère unique de ce genre d’événements sont propres à la culture américaine. Les États-Unis sont grands et vastes et ont essentiellement une seule langue principale. Cela donne plus d’opportunités aux auteurs de chansons de voyager, de partager et pourquoi pas de placer leurs œuvres avec des artistes célèbres, quand ils ne deviennent pas eux-mêmes célèbres en chantant leurs chansons. Dans le cadre de ce festival auquel je participe, de nombreux auteurs s’associent et forment des équipes d’écriture. De grandes chansons sont nées de ces collaborations.