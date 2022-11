BJ Scott nous parle des pilotes américains de l’aéronavale, les Blue Angels

Le processus de sélection des officiers requiert des pilotes et des officiers de soutien (médecin de vol, coordinateur d’événements, officier de maintenance, officier d’approvisionnement et officier des affaires publiques.

Les pilotes de démonstration de F/A-18 de la Marine et du Corps des Marines et les officiers de bord de la Marine doivent avoir un minimum de 1 250 heures de vol sur jet tactique et être qualifiés pour le transport. Les pilotes de démonstration de C-130 du Corps des Marines doivent avoir 1 200 heures de vol et être un commandant d’avion.

Depuis que je suis enfant, je connais les Blues Angels. Ils sont de véritables héros à nos yeux, ici, dans la région du Golfe du Mexique. Les vrais fans ne se lassent jamais du rugissement extrême des moteurs.

C’est le meilleur son hard rock du ciel !