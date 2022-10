BJ Scott nous parle de l’ambiance rock lors d’Halloween !

Chaque année, les fêtes et festivités d’Halloween sont célébrées au son des meilleures musiques d’épouvante et de titres amusants. Fantômes et lutins s’affronteront pour gagner des concours de danse effrayants sur l’air de ''Thriller'' de Micheal Jackson.

Le 31 octobre de chaque année, les Américains enfilent des costumes effrayants, organisent des fêtes et frappent aux portes pour demander des bonbons. Fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles Anglo-Celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la Toussaint. Halloween est arrivé aux États-Unis et au Canada après l’émigration massive d’émigrants irlandais et écossais, comme à la suite de la Grande famine en Irlande (1845-1851).

L’un des thèmes de vacances les plus vendus par l’industrie : les chansons d’Halloween ne sont dépassées que par celles de Noël. Mais elles sont bien plus ancrées dans le rock et le hard rock. Parfait pour Classic 21 !

Quelques exemples :