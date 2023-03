BJ Scott nous parle d'Arthur Alexander, un des "pionniers de la country soul"

Si l’on prend la discographie d’Arthur Alexander, on voit que de nombreuses chansons sont reprises : ''Anna (Go To Him)'' par les Beatles et Humble Pie, ''You Better Move On'' par les Rolling Stones, Dean Martin, Mark Knopfler et Mink DeVille, ''Soldier Of Love'' par les Beatles et Pearl Jam, ''A Shot Of Rhythm And Blues'' par les Beatles et Van Morrison, ''Every Day I Have To Cry Some'' par The Bee Gees, Ike and Tina Turner, Jerry Lee Lewis. Mais aussi en français par Claude François et Eddy Mitchell dans des versions de textes différents.