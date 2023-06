BJ Scott nous explique le ''The 24 Hour Diner'', ou la culture US de la restauration 24h sur 24

Il s’agit d’une icône américaine qui apparaît dans toutes les facettes de la culture populaire depuis les années 1800. Ils font tellement partie du mode de vie américain qu’on en trouve encore dans presque tous les coins des États-Unis, des petites villes aux grandes métropoles. L’une des façons de classer les lieux de restauration est de tenir compte des horaires d’ouverture. Ceux qui sont ouverts 24 heures sur 24 se distinguent par leur infatigabilité et leur implication dans des aventures parfois indésirables.

Au cinéma et au théâtre, ils sont souvent représentés comme un lieu de rassemblement central. Ils apparaissent dans l’art, la peinture, la musique et les photos. Le rôle du dîner en tant qu’icône culturelle est indiscutable – il est présent dans des films acclamés comme ''American Graffitti'', ''Pulp Fiction'' et ''Quand Harry rencontre Sally'', ''Grease''…, dans certains des plus grands romans du XXe siècle et même dans des peintures d’Edward Hopper et de Norman Rockwell. Dans la série télévisée ''Stranger Things'', plusieurs scènes importantes ont été filmées dans le dîner de la ville. L’artiste Edward Hopper a peint un tableau intitulé Room in Brooklyn, qui représente des personnes seules dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, assises au comptoir.